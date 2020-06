Künftig wird Philippe Cayrol, der vom französischen Mitfahr-Fintech BlaBlaCar kommt, das Unternehmen leiten, wie Loanboox mitteilte. Er folgt auf Mühlemann, der Loanboox als Verwaltungsratspräsident erhalten bleibt.

“Für die nächste Wachstumsphase, einschließlich neuer Produkten und Zielgruppen, war es nun nötig, die operative Verantwortung an Experten mit einschlägigen Erfahrungen zu übergeben”, sagt Mühlemann in einer Mitteilung, der laut Medienberichten an Covid-19 erkrankt war.

Desweiteren übernimmt Alex Lawrence die neu geschaffene Rolle des Chief Revenue Officer. Er kam vom Verbriefungsspezialisten CrossLend, wo er zuletzt als Managing Director tätig war. Zuvor arbeitete Lawrence bei JPMorgan Chase und der Royal Bank of Scotland.

Auf der Plattform von Loanboox können die öffentliche Hand und große Unternehmen Kreditanfragen stellen. Banken und institutionelle Investoren wie etwa Versicherungen können sich als Darlehensgeber anbieten. Werden sich beide Seiten einig, schließen sie einen Vertrag. Bisher wurden 40 Milliarden Euro an Finanzierungsanfragen abgewickelt.

Mehrere traditionelle Banken drängten zuletzt auf den Markt für digitale Kredite. So hat die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale gemeinsam mit Lucht Probst Associates die Plattform Komuno gegründet. Und die Vontobel Holding steht hinter dem Portal Cosmofunding.

(Bloomberg/cash)