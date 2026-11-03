Tiefe Gebühren

Wie andere Stablecoins kann auch der CHF-S rund um die Uhr und innert Sekunden direkt zwischen den - registrierten - Benutzern überwiesen werden. Und dies unabhängig davon, wo auf der Welt sie sich befinden. Der CHF-S nutzt dafür die als effizient geltende «Solana»-Blockchain.