Besonders deutlich nahmen die Gründungen gegenüber dem Vorjahr im Tessin zu, während in Zürich ein leichter Rückgang verzeichnet wurde.
Insgesamt wurden in den ersten neun Monaten 41'716 Unternehmen im Schweizer Handelsregister neu eingetragen. Das sei ein Rekord und entspreche gegenüber der Vorjahresperiode einem Wachstum von 2,1 Prozent, hält das Institut für Jungunternehmen (IFJ) in einer am Mittwoch veröffentlichten Erhebung fest. Verglichen mit dem 5-Jahresdurchschnitt nahmen die Gründungen im laufenden Jahr um knapp 6 Prozent zu.
Tessin an der Spitze
Vergleicht man die Grossregionen, dann steht das Tessin mit einem Wachstum von 9,3 Prozent an der Spitze, gefolgt von der Nordwestschweiz (+4,3 Prozent), dem Espace Mittelland (+3,0 Prozent), der Ostschweiz (+2,6 Prozent), der Zentralschweiz (+2,4 Prozent) und der Südwestschweiz (+0,5 Prozent). Rückläufig waren die Neugründungen nur in Zürich (-0,3 Prozent).
Die Neugründungen sind auch breit in den verschiedenen Branchen verankert, wie die IFJ-Analyse weiter aufzeigt. Mit 4307 Neueintragungen verzeichnete die Beratung die meisten Neufirmen, vor dem Handwerk (4041) und dem Immobilienwesen (3683). Besonders auffällig habe sich die IT&ICT-Branche entwickelt, wo die Firmengründungen zum Vorjahr um ein Fünftel auf 3508 zulegten, hiess es.
(AWP)