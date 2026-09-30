Insgesamt wurden in den ersten neun Monaten 41'716 Unternehmen im Schweizer Handelsregister neu eingetragen. Das sei ein Rekord und entspreche gegenüber der Vorjahresperiode einem Wachstum von 2,1 Prozent, hält das Institut für Jungunternehmen (IFJ) in einer am Mittwoch veröffentlichten Erhebung fest. Verglichen mit dem 5-Jahresdurchschnitt nahmen die Gründungen im laufenden Jahr um knapp 6 Prozent zu.