"In einem volatilen Markt ist Bargeld König", sagte Jan Olsson, Chief Executive Officer der Deutschen Bank in Skandinavien, in einem Bloomberg-Interview in Stockholm. Die Buyout-Welle werde von Bietern "mit viel Geld" angeführt, die den aktuellen Zyklus dazu nutzen würden, "ihre Position in diesem Markt zu stärken", führt Olsson weiter aus.

Olsson verwies auf BlackRock, Fidelity und kanadische Infrastrukturfonds als Beispiele für die Kategorie internationaler Käufer, die die Szene dominieren werden, wobei insbesondere BlackRock zu einem der grössten Unternehmensinvestoren in der skandinavischen Region aufgestiegen ist. Er deutete auch an, dass die Entwicklung eine Verschiebung bedeutet, in der die Dominanz einiger der grössten Investoren der Region, einschliesslich der schwedischen Familie Wallenberg, etwas zurückgeht.

"Die alten Strukturen waren fantastisch und haben Schweden zu einem erfolgreichen Industrieland gemacht", sagte Olsson. "Das ist jedoch ein Trend, der nicht aufgehalten werden kann."

"Es ist klar, dass professionelle Fonds, die Kapital von Dritten beziehen, immer grösser und wichtiger werden", sagte er.

Geschwindigkeit nimmt zu

Bargeldstarke Käufer haben die Fähigkeit, sich rasch zu bewegen, und müssen keine langen Kapitalaufstockungsrunden durchlaufen, bevor sie eine Transaktion abschliessen. Das ist ein Vorteil, wenn die Märkte plötzlich die Richtung wechseln und möglicherweise die Pläne eines Bieters auf den Kopf stellen. Vor diesem Hintergrund sagt Olsson: "Der Trend geht dahin, dass Transaktionen schneller werden."

„In volatilen Märkten ist es an der Zeit für schnelle Abschlüsse. Käufer müssen Chancen ergreifen, wenn sie sie sehen “, sagte er. Laut Olsson sind die Branchen, die am wahrscheinlichsten anvisiert werden, Gesundheitswesen, Energie und Technologie.

In Schweden, genau wie in Grossbritannien, spielt die schwache heimische Währung eine weitere Rolle, um mehr Interesse an Deals zu wecken, sagte er. „Die Schwäche der schwedischen Krone ist natürlich von grosser Bedeutung. [...] Der Devisenmarkt ist sehr wichtig, wenn es um Geschäftsabschlüsse geht. "

Die Deutsche Bank war im vergangenen Jahr an mehreren wichtigen Transaktionen in Skandinavien beteiligt, darunter die Übernahme der elektronischen Zahlungsfirma Nets A/S und die Übernahme der dänischen Telefongesellschaft TDC A/S.

(Bloomberg)