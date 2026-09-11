Einer Studie zufolge gab es im August einen Hoffnungsschimmer: Die Zahl der Insolvenzen von Personen- ‌und Kapitalgesellschaften sank um zehn Prozent auf 1525, wie das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) ermittelte. Allerdings hat diese Bilanz einen Schönheitsfehler: In den grössten zehn Prozent der insolventen Unternehmen waren im August mehr als 16.000 Jobs ‌betroffen. Das waren 21 Prozent mehr als im Vormonat Juli und mehr als doppelt ​so viele wie im Schnitt der Vorkrisenjahre. Daher sei dies «eher eine Verschnaufpause als eine Entwarnung», sagte IWH-Experte Steffen Müller. Frühindikatoren deuteten darauf hin, dass in den kommenden Monaten wieder mit zahlreichen Firmenpleiten zu rechnen sei. «Trotz erster konjunktureller Erholungssignale bewegen wir uns beim Insolvenzgeschehen weiterhin auf ‌einem hohen Niveau», betonte Müller.