Für die Jahre 2026 und 2027 rechnet Fitch jedoch mit einer Abschwächung des Wirtschaftswachstums auf 1,9 Prozent, nach 2,8 Prozent 2025. Zudem bleibe die Inflation ein Grund ‌zur Sorge: Die Agentur erwartet für 2026 eine durchschnittliche Teuerungsrate von 3,4 Prozent, was über dem Ziel der US-Notenbank (Fed) von zwei Prozent ​liegt.