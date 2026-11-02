Erst einmal behält Frankreich bei Fitch das Rating A+. Die Bonitätsnote liegt damit auf einer Stufe mit Portugal und Belgien sowie sechs Stufen über Ramschniveau. «Die sich abzeichnende politische Debatte vor der Präsidentschaftswahl hat Fitchs Vertrauen in die Aussichten auf eine dauerhafte Defizitreduzierung nicht wesentlich gestärkt», hiess es in der Erklärung. «Grosse Proteste wegen öffentlicher Dienstleistungen und Lebenshaltungskosten erschweren das soziale Umfeld für eine Haushaltskonsolidierung zusätzlich.»