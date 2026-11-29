Laut Behrens werden viele Bürger in Deutschland dank des Altersvorsorgedepots wohl erstmals in Wertpapiere investieren. «Die staatlichen Zuschüsse machen das Altersvorsorgedepot sehr attraktiv. Das ist ein grosser Schritt», so Behrens. Er sprach von einem «401(k)-Moment für Deutschland». Gemeint sind in den USA weit verbreitete Altersvorsorgepläne.