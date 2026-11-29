Der Frankfurter Broker FlatexDEGIRO erhofft sich durch das neue Altersvorsorgedepot einen Zufluss an Kundengeldern, wird mit seinem Basisangebot aber kaum etwas verdienen können. Das liess CEO Oliver Behrens in einem Interview mit Bloomberg durchblicken.
«Das Altersvorsorgedepot könnte uns allein im ersten Jahr zusätzliche Nettozuflüsse von 1,5 Milliarden Euro bringen», sagte Behrens. Zum einen dürften bestehende Kunden die neuen Angebote nutzen. Zum anderen hoffe er auch, «über das Altersvorsorgedepot neue Kunden gewinnen zu können».
Das Altersvorsorgedepot ist Teil einer Reform der privaten Rente in Deutschland. Es soll im Januar eingeführt werden. Sparer erhalten dabei Zuschüsse vom Staat.
Beim Flatex-Standarddepot Core fallen weder Depot- noch Vertragsgebühren an. Zudem werden keine Orderprovisionen für Sparpläne und für Einmalanlagen berechnet. Darüber hinaus erstattet das Unternehmen mindestens in den ersten fünf Jahren die Produktkosten.
«Geld verdienen können wir mit diesem Altersvorsorgedepot nicht, aber die laufenden Kosten sollten für uns gedeckt sein», sagte Behrens.
Flatex erhoffe sich durch das Depot einen Marketingeffekt. «Kunden werden sicherlich auch andere Produkte von uns nutzen, beispielsweise wenn sie kurzfristiger Geld anlegen wollen.»
Flatex ist nur einer von einer ganzen Reihe von Anbietern, die mit aggressiven Konditionen in den Markt für das Altersvorsorgedepot drängen. Andere Beispiele sind die DekaBank und Trade Republic.
Laut Behrens werden viele Bürger in Deutschland dank des Altersvorsorgedepots wohl erstmals in Wertpapiere investieren. «Die staatlichen Zuschüsse machen das Altersvorsorgedepot sehr attraktiv. Das ist ein grosser Schritt», so Behrens. Er sprach von einem «401(k)-Moment für Deutschland». Gemeint sind in den USA weit verbreitete Altersvorsorgepläne.
Das neue Altersvorsorgedepot wird Behrens zufolge letztlich auch dazu führen, dass die Deutschen mehr in deutsche und europäische Aktientitel investieren dürften, was dann die Abhängigkeit der heimischen Märkte von ausländischem Kapital reduzieren könne.
Behrens sagte, sein Unternehmen fühle sich auf den Marktstart gut vorbereitet. «Wir glauben, dass wir mit unserem Altersvorsorgedepot pünktlich Anfang 2027 starten können», erklärte der Flatex-CEO.
Zuletzt kam das Unternehmen auf mehr als 3,7 Millionen Kunden in 16 Ländern und verwahrte ein Vermögen von über 100 Milliarden Euro.
(Bloomberg/cash)