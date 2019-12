Die Preise für Schweinefleisch zogen zuletzt weltweit an. Grund ist die chinesische Schweinepest, die das Angebot immer weiter eindämmt. Was für Fleischproduzenten keine Good News sind, könnte einer anderen Branche weiter Aufwind geben. Die Investment-Firma Bernstein sieht in der Schweinepest eine grosse Chance für Produzenten von Fleischersatz-Produkten.

"Verbunden mit den durch die chinesische Schweinepest ausgelösten grossen Verwerfungen am Fleischmarkt erwarten wir einen grossen Marktzuwachs für pflanzenbasierte Fleischalternativen", lässt die Firma mitteilen. China sei für 50 Prozent der globalen Schweinefleisch-Produktion verantwortlich.

44-prozentiges Kurspotential

Bernstein geht daher von weiter steigenden Fleisch-Preisen aus, wovon laut dem Analysehaus vor allem Beyond Meat profitieren dürfte. Die Bank setzt das das Kursziel des Fleischersatzherstellers auf 106 Dollar, was derzeit einem Kurspotential von rund 44 Prozent entspricht.

Neben steigenden Fleischpreisen sprechen für Bernstein aber noch weitere Gründe für Beyond Meat. So sei zu beobachten, dass Anleger bei ihren Investitionsentscheidungenimmer immer stärker Überlegungen punkto Nachhaltigkeit einfliessen lassen.

Bernstein sieht die Aktie trotz grosser Konkurrenz im Markt von Fleischersatz-Produkten gut gerüstet. Grosse Nahrungsmittelmultis wie Nestlé (Incredible Burger), Kraft (Boca Burger) oder Tyson Food haben dieses Jahr ebenfalls ihre Fleischersatz-Produkte auf den Markt geworfen. Und mit Kellogg wird bald ein weiterer grosser Player mit einer neuen Produktlinie nachziehen.

Doch Beyond Meat habe trotzdem noch den Vorteil eines "early-mover-Vorteil". Im stark wachsenden Markt sei es für andere Player schwierig, den mittlerweile etablierten Player kurzfristig anzugreifen.