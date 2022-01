Von Oktober bis Dezember hatte die Airline 64 Prozent der Vorkrisenkapazität im Angebot. Die Flugzeuge waren aber nur zu 77 Prozent gefüllt statt der ursprünglich prognostizierten 80 Prozent, da das Auftreten von Omikron Ende November die Nachfrage dämpfte.

Airline-Chef Johan Lundgren erklärte am Donnerstag, Anfang des Jahres seien die Ticketverkäufe mit der Lockerung von Reiserestriktionen in Großbritannien wieder nach oben geschnellt, sodass er zuversichtlich ist, dass sich die Passagierzahlen im Sommer erholen werden. "Wir sehen einen starken Sommer. Die aufgestaute Nachfrage wird Easyjet auf ein Kapazitätsniveau in der Nähe von 2019 zurückkehren lassen." Vor allem Ferienziele seien gefragt.

Im laufenden Quartal seien 67 Prozent des Vorkrisenangebots verfügbar. Im abgelaufenen Quartal, dem ersten Geschäftsquartal von Easyjet, erzielte die Airline einen Umsatz von 805 Millionen Pfund nach nur 165 Millionen Pfund im Vorjahreszeitraum. Der operative Verlust halbierte sich fast auf 213 Millionen Pfund.

(Reuters)