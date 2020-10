Die Fluggesellschaft hatte am Montag Essens-Buchungen in dem Grossraumflugzeug freigeschaltet. Nachdem Flüge aufgrund der Coronavirus-Pandemie grösstenteils nicht mehr möglich sind, sucht die Airline nach neuen Möglichkeiten, in der Krise Geld zu verdienen. Dabei kommen auch die zwei am Flughafen Changi geparkten A380-Superjumbos als temporäre Restaurants am 24. und 25. Oktober zum Einsatz.

Eine Mahlzeit in einer Suite kostet 642 Singapur-Dollar (rund 400 Euro), während die Sitze in der Business Class 321 S$ kosten, und dann in Premium Economy auf 96,30 S$ und in Economy auf 53,50 S$ (rund 33,40 Euro) fallen. Kunden können auch mit Vielflieger-Meilen bezahlen.

Airline überlegt sich weitere Events

Etwa die Hälfte der Sitzplätze in jedem Flugzeug wird gemäss den Restaurantrichtlinien für Gruppenbegrenzungen und der Distanzierungsregeln zum Essen verfügbar sein, heisst es in einer Erklärung von Singapore Airlines. Im normalen Flugdienst können die A380-Jumbos der Fluggesellschaft laut Angaben auf der Website bis zu 471 Personen aufnehmen.

Das Unternehmen wird sich die Warteliste genauer ansehen und überlegen, wie es “möglicherweise einigen von denjenigen, die an diesem einzigartigen Speiseerlebnis interessiert sind, dieses noch ermöglichen kann“, sagte Lee Lik Hsin, Vice President of Commercial Operations bei der Fluggesellschaft.

Singapore Airlines hat im Quartal bis Ende Juni einen Rekord-Nettoverlust von 1,12 Milliarden S$ (700 Millionen Euro) erlitten und entlässt rund 20 Prozent seiner Belegschaft. Das Unternehmen verkauft auch eine Reihe von Erste-Klasse- und Business-Class-Gerichten und bietet einen Service an, bei dem ein privater Koch Kunden zu Hause Gerichte aufwärmt, anrichtet und serviert.

