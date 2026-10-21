Tschudin ist seit 2007 für den Flughafenbetreiber tätig und seit 2017 Mitglied der Geschäftsleitung. Gross ist seit 2016 Chief Commercial Officer und übernimmt in Noida die Funktion des Executive Chairman. Die Rekrutierung für die neuen Geschäftsleitungsmitglieder in den Bereichen Aviation sowie Buildings & Constructions startet in den kommenden Wochen.