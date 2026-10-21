Chief Operation Officer Stefan Tschudin verlässt Flughafen Zürich Mitte des nächsten Jahres. Chief Commercial Officer Stefan Gross wechselt innerhalb der Gruppe an den Standort Noida in Indien, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch hiess.
Lydia Naef übernimmt neu als Chief Commercial Officer das gesamte Non-Aviation-Geschäft. Sie war bisher Chief Real Estate Officer. Der bisherige Bereich Commercial wird dafür mit Teilen des heutigen Bereichs Real Estate zusammengeführt.
Aus Real Estate entsteht zudem der neue Bereich Buildings & Constructions. Dieser soll sich auf Bauprojekte sowie den Betrieb und Unterhalt der Gebäude und der gebäudetechnischen Infrastruktur konzentrieren. Die Flughafengesellschaft begründete den Umbau mit den strategischen Schwerpunkten und der umfangreichen Bautätigkeit der kommenden Jahre.
Tschudin ist seit 2007 für den Flughafenbetreiber tätig und seit 2017 Mitglied der Geschäftsleitung. Gross ist seit 2016 Chief Commercial Officer und übernimmt in Noida die Funktion des Executive Chairman. Die Rekrutierung für die neuen Geschäftsleitungsmitglieder in den Bereichen Aviation sowie Buildings & Constructions startet in den kommenden Wochen.
Die Zahl der Geschäftsleitungsmitglieder soll unverändert bleiben. Zur Geschäftsleitung zählen weiterhin CEO Lukas Brosi, CFO Kevin Fleck und Chief Global Business Officer Daniel Bircher.
(AWP)