In den ersten sechs Monaten kletterte der Umsatz um 5 Prozent auf 673,6 Millionen Franken, wie der Flughafenbetreiber am Freitag mitteilte. Der Flugbetrieb steigerte den Umsatz ebenfalls um 5 Prozent auf 345,2 Millionen Franken. Die Einnahmen aus dem Nichtflug-Bereich, auf den insbesondere die Erträge aus den Immobilien, den Shops und dem internationalen Geschäft entfallen, stiegen um 5 Prozent auf 328,4 Millionen Franken.