Der Umsatz aus den kommerziellen Aktivitäten fiel um 0,6 Prozent auf 58,0 Millionen Franken, wie es weiter hiess. In den Läden und Gastrobetrieben auf der Landseite vor der Passkontrolle ging der Umsatz um 5,4 Prozent zurück. Dagegen konnten die Betriebe nach der Sicherheitskontrolle 2,4 Prozent mehr Umsatz erzielen.