Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich sechs Monate, also bis Mai 2027, wie der Flughafen am Freitag mitteilte. In dieser Zeit fährt die Skymetro weiterhin im bereits umgebauten Tunnel. Zu Spitzenzeiten müssen die Passagiere aber auch per Bus zum Dock E fahren, weil die Kapazität der Skymetro reduziert ist.
Der Flughafen Zürich erneuert die Steuerungs- und Antriebstechnik der Anlage. Gleichzeitig wird die Metro von Drei- auf Vierwagen-Züge umgerüstet. Künftig können so 10'000 Passagiere pro Stunde und Richtung transportiert werden. Heute sind es 8000. Der erste Tunnel wurde bereits modernisiert.
(AWP)