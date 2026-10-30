Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich sechs Monate, also bis Mai 2027, wie der Flughafen am Freitag mitteilte. In dieser Zeit fährt die Skymetro weiterhin im bereits umgebauten Tunnel. Zu Spitzenzeiten müssen die Passagiere aber auch per Bus zum Dock E fahren, weil die Kapazität der Skymetro reduziert ist.