Aus der Transaktion erwartet der Konzern einen einmaligen Nettogewinn von rund 17 Millionen Franken. Die indirekt gehaltene Beteiligung von 12,75 Prozent werde an Aeropuerto de Cancún, eine Tochter des mexikanischen Flughafenbetreibers ASUR, veräussert, teilte der Flughafen Zürich am Freitag mit. Der Vollzug wird nach Erhalt der notwendigen regulatorischen Genehmigungen in den kommenden Monaten erwartet.