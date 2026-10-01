In den Monaten Januar bis September stieg die Zahl der Starts und Landungen im Jahresvergleich um 4,0 Prozent auf 208'599. Damit wurde auch das Niveau von 2019, dem letzten Jahr vor dem Corona-Einbruch, um 1,3 Prozent übertroffen. Zur Einordnung: Im September 2019 wurden 23'868 Flugbewegungen registriert, im September 2020 waren es dagegen nur noch 8910.