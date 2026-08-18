Seit dem jüngsten Rekordschluss des S&P 500 am 13. August ist an den Aktienmärkten mehr Vorsicht aufgekommen. Die Nervosität über steigende Renditen länger laufender Anleihen nimmt zu. Darin spiegeln sich Sorgen über die Inflation und den schuldenfinanzierten KI-Boom wider. Zudem hat die Haltung von US-Präsident Donald Trump für einen erneuten Anstieg der Ölpreise gesorgt. Trump ist nicht daran interessiert, das ausgelaufene Waffenstillstandsabkommen mit dem Iran zu verlängern.