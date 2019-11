Unilevers fleischfreie Marke "The Vegetarian Butcher", die bisher noch keinen Deal mit einer großen Restaurantkette abgeschlossen hatte, werde Patties für Burger Kings "Rebel Whopper" herstellen, gaben die Unternehmen bekannt.

Der in über 2500 Filialen in Deutschland, Spanien, Portugal und Italien angebotene Fleischersatz-Burger steht auf dem expandierenden Markt für pflanzliche Lebensmittel in direkter Konkurrenz zu Produkten von Beyond Meat, das kürzlich einen Deal mit KFC unterzeichnete und sich in einem Testlauf mit Veggi-Burgern bei McDonald's befinden.

(Reuters/cash)