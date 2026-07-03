Theiler ist seit 2021 für die Artemis Group tätig und gehört seit April 2023 deren Konzernleitung an. Er ist mit Nina Pieper, der Schwester des verstorbenen Alexander Pieper, verheiratet und damit der Schwiegersohn von Michael Pieper. In seiner Funktion bei Artemis Asset Management verantwortet Theiler die Bereiche Financial Investments und Private Participations.