Beim Stablecoin gibt es laut dem Experten Huber zudem ein paar Punkte zu beachten: «Der Halter hat eine Forderung gegen den Emittenten. Die Qualität eines Stablecoins hängt deshalb von den Reserven, deren Trennung vom Vermögen des Emittenten und vom Rücknahmeversprechen ab.» Wichtig für Nutzer des Stablecoins ist zudem, dass es sich nicht um eine Bankeinlage handelt. Deswegen fällt dieser nicht unter den Einlegerschutz, der in der Regel bei 100’000 Franken pro Kunde und Bank liegt.