Im November hat das Zuger Fintech Safirum seinen Franken-Stablecoin CHF-S lanciert. Der Wert eines Stablecoins ist jeweils an eine Währung gekoppelt. Beim CHF-S ist der digitale Token vollständig durch Schweizer Franken gedeckt, die bei zwei Partnerbanken des Fintechs bewahrt werden. Laut Medienmitteilung von Safirum steht mit dem neuen Stablecoin eine neue digitale Form der Schweizer Landeswährung zur Verfügung, «die schnelle und kostengünstige Transaktionen rund um die Uhr ermöglicht».
Der Markt für Franken-Stablecoins ist heute noch klein. Dominiert wird das weltweite Stablecoin-Volumen mit Abstand vom US-Dollar. Als Ur-Stablecoin gilt Tether. Dieser wurde 2014 unter dem Namen Realcoin lanciert und ist an den US-Dollar gekoppelt. Heisst: Ein Tether ist immer exakt einen US-Dollar wert. Beliebt wurde Tether erstmals ab 2018 und erlebte ab 2020 den grössten Wachstumsschub.
Der Stablecoin dient Kryptohändlern als stabiler, digitaler US-Dollar, um Gewinne abzusichern und schnell zwischen verschiedenen Kryptobörsen Werte zu verschieben. Der traditionelle Weg über klassische Banken dauerte in diesen Fällen zu lange und war teurer.
Im gleichen Zeitraum, in dem Stablecoins an Beliebtheit gewannen, kamen neue, nutzerfreundlichere Krypto-Börsen auf und Banken wurden Krypto-freundlicher. Dennoch bieten nicht alle Plattformen den direkten Handel mit Kryptowährungen an.
Stablecoin als reines Zahlungsmittel
Neobroker und Kryptobörsen sind also nicht mehr so komplex und teuer wie früher. Dennoch spielt die Geschwindigkeit eine Rolle. Sollen Anleger künftig also auf Stablecoins setzen anstelle der Landeswährung? «Ein regulierter Franken-Stablecoin ist ein Zahlungsmittel, keine eigentliche Anlage: Er bildet den Franken 1:1 ab und bietet keine Rendite über den Franken hinaus», schreibt Patric Huber auf Anfrage von cash.ch. Huber ist Dozent am Institute of Financial Services der Hochschule Luzern und befasst sich seit einiger Zeit mit dem Thema Franken-Stablecoin.
Huber betont zudem, dass bei Stablecoins laut dem Vernehmlassungsentwurf keine Zinsen an die Halter weitergegeben werden dürfen. Zum Nutzen eines Stablecoins schreibt er: «Wer auf der Blockchain handelt, abrechnet oder bezahlt, braucht dort ein Zahlungsmittel.»
Auch laut Fabian Schär, Professor am Center for Innovative Finance der Universität Basel, bietet der digitale Franken einen spezifischen Nutzen: «Stablecoins kommen derzeit häufig bei komplexen Transaktionen zum Einsatz, etwa bei Tausch- oder Kreditgeschäften, bei denen zahlreiche Teilschritte fix miteinander verknüpft sind.» Bislang gebe es aber nur wenige empirische Hinweise darauf, dass Stablecoins Stand heute in grossem Umfang für Alltags-Zahlungen genutzt werden.
Der sogenannte «atomare» Tausch stellt für Schär einen Vorteil von Stablecoins dar. Dabei würden entweder alle Teilschritte einer Transaktion ausgeführt oder gar keiner. «So lässt sich etwa eine Zahlung in Stablecoins an die Übertragung eines anderen Vermögenswerts und weitere Teilschritte knüpfen», ergänzt der Experte.
Patric Huber sieht die konkreten Vorteile vor allem in technischer und betrieblicher Natur. Dies vor allem, da Stablecoins theoretisch rund um die Uhr verfügbar und programmierbar sind. Zudem ermöglicht die digitale Währung die komplette Abwicklung auf der Blockchain und verbindet den Franken mit tokenisierten Vermögenswerten.
Beim Stablecoin gibt es laut dem Experten Huber zudem ein paar Punkte zu beachten: «Der Halter hat eine Forderung gegen den Emittenten. Die Qualität eines Stablecoins hängt deshalb von den Reserven, deren Trennung vom Vermögen des Emittenten und vom Rücknahmeversprechen ab.» Wichtig für Nutzer des Stablecoins ist zudem, dass es sich nicht um eine Bankeinlage handelt. Deswegen fällt dieser nicht unter den Einlegerschutz, der in der Regel bei 100’000 Franken pro Kunde und Bank liegt.
Ist der digitale Franken eine Gefahr für die Finanzstabilität?
Gemäss dem «Bericht zur Finanzstabilität 2026» sieht die Schweizerische Nationalbank (SNB) Stablecoins als Risiko für die Finanzstabilität in der Schweiz. Derzeit bestehe laut SNB angesichts des geringen Volumens noch keine Gefahr.
Aber inwiefern könnten Stablecoins zur Gefahr werden? Als ersten Punkt nennt Schär hier die Vermögenswerte, die Stablecoin-Emittentinnen als Reserven erwerben müssen. Staatsanleihen seien hier von besonderer Bedeutung. «Sind diese in grossem Umfang bei den Emittentinnen gebunden, kann dies schwerwiegende Folgen haben und einen Übertragungskanal für wirtschaftliche Schocks schaffen», so Schär.
Als zweiten Punkt nennt der Experte die Währungssouveränität und stellt dabei drei Fragen: «Was, wenn in einem Land plötzlich Stablecoins in einer Fremdwährung zirkulieren oder gar dominieren? Was, wenn ein ausländisches Unternehmen Stablecoins in der dortigen Landeswährung ausgibt? Und was, wenn ein Stablecoin durch einen Währungskorb besichert ist und sich um ihn ein globales Stablecoin-Arrangement entwickelt?»
All diese Fragen seien höchst relevant für die Finanzstabilität. «Insofern teile ich die Einschätzung, dass dieser Bereich zumindest beobachtet werden muss», schreibt Schär zur Aussage aus dem Bericht der SNB.
Für den Stablecoin sieht Patric Huber künftig vor allem im Zahlungsverkehr einen möglichen Nutzen. Einerseits könnte der Digitalfranken der Liquiditätssteuerung innerhalb von Konzernen dienen, andererseits eignet dieser sich auch für grenzüberschreitende Zahlungen.
Hinzu kommt die hürdenfreie und schnelle Abwicklung im Handel mit anderen Vermögensverwaltern. Ein möglicher Nutzen könnte zudem spannend werden, wenn digitale Mitarbeitende Aufgaben im Bereich der Zahlungen übernehmen: Stablecoins sollen nützlich sein, um Zahlungen durch Maschinen zu tätigen. Als Beispiel nennt Huber KI-Agenten.