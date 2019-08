Das gab es noch nie: Deutsche Staatsanleihen werfen erstmals über alle Laufzeiten hinweg eine negative Rendite ab. Das heisst, Anleger müssen draufzahlen zahlen, wenn sie Deutschland Geld leihen. Auch französische und spanische Staatsanleihen rentieren so niedrig wie nie zuvor.

Der europäische Anleihenmarkt erlebt derzeit eine beispiellose Rally. Grund ist der eskalierende Handelsstreit zwischen den USA und China, der Anleger scharenweise in sichere Häfen wie Anleihen flüchten lässt.

Entwicklung der Renditen auf deutsche Staatsanleihen (10 Jahre Laufzeit), Quelle: cash.ch

Und der Bond-Markt könnte künftig noch stärker unter Druck geraten. Grund wäre die Schweizerische Nationalbank (SNB), die gross in den europäischen Anleihenmarkt einsteigen könnte. Der stark aufwertende Franken – ebenfalls ein sicher Hafen, der derzeit von Anlegern gestürmt wird – setzt die SNB unter Druck, vermehrt auf dem Devisenmarkt zu intervenieren. Sprich: Sie kauft Euros, um die Schweizer Währung zu schwächen.

«Keine Grenze mehr nach unten»

Analysten der Commerzbank gehen nun davon aus, dass die SNB die aufgekauften Euros dazu verwenden wird, um in europäische Anleihen zu investieren. Zusammen mit der Europäischen Zentralbank (EZB), die im September den Erwartungen nach den Wiedereinstieg in Anleihen-Käufe ankündigen wird, drohen die Renditender Obligationen noch tiefer in den Keller zu fallen.

"Die jüngsten Entwicklungen der Wechselkurse zwingt die SNB zu intervenieren, was bedeutet, dass die EZB einen Konkurrenten auf dem europäischen Anleihenmarkt erhält", sagt Christoph Rieger, Leiter Zins und Credit Research bei der Commerzbank, gegenüber Bloomberg. Und weiter: "Wenn die SNB mit den Anleihen-Käufen beginnt, gibt es bei den Renditen keine Grenze mehr nach unten." Allianz-Vermögensverwalter Mike Riddell fügt an: "Die SNB hat absolut die Feuerkraft, im Markt der Staatsanleihen Europas grosse Bewegungen auszulösen."

Die sich weiter verschärfende Bond-Rally wird der Nachfrage aber wohl kaum einen Abbruch tun. Das glaub auch James Athey, Manager bei Aberdeen Standard Investments. "Egal wie negativ die Renditen noch ausfallen werden, die Anleihenkäufe werden nicht nachlassen."