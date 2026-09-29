Diese Vorfälle gehören zu den Auslösern der aktuellen Debatte, ob ​diese Technologie eine existenzielle Gefahr für die Menschheit darstellt. Führende Experten, darunter OpenAI-Chef Sam Altman, warnen vor den Risiken und fordern eine Drosselung des Entwicklungstempos. OpenAI hat inzwischen seinen für ‌diesen Herbst geplanten Börsengang verschoben. Der Erzrivale Anthropic strebt zwar weiterhin an die Wall Street und hofft auf eine Marktkapitalisierung von mehr als zwei Billionen Dollar. In einem ungewöhnlichen Schritt warnt das Startup in seinem Börsenprospekt jedoch davor, dass die Technologie, von deren Erfolg das Unternehmen abhängt, schwere Schäden verursachen könnte.