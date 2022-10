Unabhängig von Kryptowährungen treibt Scheich auch die Tokenisierung von Assets voran. In den vergangenen Monaten hat die Bank hier mehrere Pilotprojekte gestartet. So konnten Kunden etwa Anteile an Immobilien und einem Mischfonds kaufen. Bei der Tokenisierung werden Vermögenswerte in kleine, handelbare Einheiten aufgeteilt. Die Möglichkeiten dafür reichen von Immobilien über klassische Wertpapiere wie Bonds bis hin zu Kunstwerken.