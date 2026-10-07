Damit solle auf die knappen Bestände infolge der Kriege im Iran und in der Ukraine reagiert werden, sagte Premierminister Sebastien Lecornu am Mittwoch in einer Ansprache an die Nation. Er bestätigte damit einen Bericht des Radiosenders Franceinfo.
Präsident Emmanuel Macron hatte am vergangenen Freitag auf Druck der USA, das Angebot zu erhöhen und die wegen des Iran-Kriegs stark gestiegenen Kraftstoffpreise zu senken, eine Dringlichkeitssitzung der G7-Staaten einberufen. Die Gruppe einigte sich auf die Freigabe von 100 Millionen Barrel Rohöl und Diesel. Der G7 gehören die USA, Kanada, Grossbritannien, Deutschland, Frankreich und Japan an.
«Im Rahmen dieser Bemühungen werden wir den Händlern in Frankreich zehn Millionen Barrel Diesel aus unseren Beständen zur Verfügung stellen», sagte Lecornu. Dieser Schritt werde die Preise an den Zapfsäulen automatisch um schätzungsweise 0,12 bis 0,18 Euro pro Liter Diesel senken, sagte der Premierminister weiter.
(Reuters)