Präsident Emmanuel Macron hatte am vergangenen Freitag auf Druck ‌der USA, das Angebot zu erhöhen und die wegen des Iran-Kriegs stark gestiegenen Kraftstoffpreise zu senken, ​eine Dringlichkeitssitzung der G7-Staaten einberufen. Die Gruppe einigte ​sich auf die Freigabe ​von 100 Millionen Barrel Rohöl und Diesel. Der G7 ‌gehören die USA, Kanada, Grossbritannien, Deutschland, Frankreich und Japan an.