Die für europäische Vergleichszwecke berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im Jahresvergleich um 3,7 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Zuvor war ein Wert von 3,8 Prozent ermittelt worden. Dennoch ist der Anstieg weiterhin beträchtlich, denn die Teuerung erreichte auch nach der kleinen Revision nach unten immer noch den höchsten Wert seit Ende 2023. Im September hatte die Inflationsrate bei 3,4 Prozent gelegen. Damit bewegt sich die Teuerung weiter über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank, die für den gesamten Euroraum mittelfristig 2 Prozent anstrebt.