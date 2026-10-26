In den vergangenen Handelstagen waren die Renditen für französische Staatsanleihen deutlich stärker gestiegen als in anderen Ländern der Eurozone. Der Risikoaufschlag französischer Staatsanleihen (Spread), also die Renditedifferenz zwischen französischen Staatsanleihen und deutschen Bundesanleihen mit einer Laufzeit von jeweils zehn Jahren, stieg zeitweise auf über 1,7 Prozentpunkte und damit auf den höchsten Stand seit etwa 15 Jahren. Die Renditen zehnjähriger französischer Staatsanleihen lagen zeitweise bei mehr als 5,1 Prozent und damit auf dem höchsten Stand seit 24 Jahren.