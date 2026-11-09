«Werden Sanktionen verhängen»

Deshalb werde er nicht ohne Folgen bleiben. «Wir werden auf europäischer Ebene Sanktionen gegen alle Verantwortlichen dieses Angriffs verhängen und alle weiteren angemessenen und notwendigen Massnahmen ergreifen - ob öffentlich oder nicht öffentlich -, um auf diesen Angriff zu reagieren und diejenigen abzuschrecken, die ihn wiederholen möchten.»