Unter den Investmentchancen sind dem Vernehmen nach unter anderem einige der riskantesten Schuldtitel von Banken enthalten. Anleger können auf Kursanstiege oder -rückänge von Wertpapier-Baskets wetten, die zum Beispiel AT1-Anleihen enthalten. Das Engagement kann nach Angaben darüber informierter Personen sowohl den Handel mit den zugrunde liegenden Bonds umfassen als auch durch Derivate wie Total-Return-Swaps stattfinden, die von den Banken arrangiert wurden.