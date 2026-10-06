EZB-Chefvolkswirt Philip Lane mahnte die Regierungen inmitten der Turbulenzen an den Anleihemärkten zu einer weitsichtigen Haushaltspolitik. «Wichtig ist, dass Regierungen über den unmittelbaren Horizont hinausblicken», sagte er der italienischen Nachrichtenagentur Ansa. Die Regierungen müssten ihre ​Haushalte für ​2027 festlegen. Doch angesichts der Herausforderungen der kommenden fünf ⁠oder zehn Jahre sei es entscheidend, die langfristigen Zinsen zu berücksichtigen. Ebenso ​wichtig sei der Blick ⁠auf das Wirtschaftswachstum: «Die Regierungen müssen hierbei realistisch bleiben und die Zinssätze einplanen, mit denen sie in den nächsten ‌Jahren konfrontiert sein werden», sagte Lane. Es sei wichtig, die Wachstumsrate der Wirtschaft zu steigern - auch durch Reformen.