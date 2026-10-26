Die französischen Behörden wappnen sich nach den landesweiten Demonstrationen am Wochenende für weitere Unruhen. Innenminister Laurent Nunez sagte am Montag, er rechne am kommenden Samstag ‌mit ⁠erneuten Ausschreitungen. «Der Halloween-Abend ist traditionell immer ein wenig lebhaft. Wir gehen davon aus, dass es ⁠wieder kompliziert wird», sagte er dem Sender BFM TV. Präsident Emmanuel Macron kündigte «starke Massnahmen» der Regierung zur Beruhigung der Proteste ‌an. Er habe die Regierung zudem aufgefordert, auf die legitimen ‌Forderungen einzugehen, die dieser sozialen Bewegung zugrunde ​lägen, sagte Macron vor Journalisten in Marseille. Ministerpräsident Sebastien Lecornu wollte noch am Montag nach einem Treffen mit Schüler- und Studentengewerkschaften vor die Presse treten.