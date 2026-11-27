Frühindikatoren zufolge droht ihr sogar eine Rezession: Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - sank im November auf 46,2 Punkte, nach 46,6 Zählern im Oktober. Erst Werte ab 50 signalisieren ein Wachstum. Die ‌Daten erhöhten die Wahrscheinlichkeit, dass Frankreich im laufenden vierten Quartal in eine technische Rezession rutsche - das BIP also das zweite Mal in Folge ​sinke, sagte Ökonom Joe Hayes von S&P Global Market ​Intelligence.