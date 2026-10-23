Land kommt nicht zur Ruhe

Am vergangenen Wochenende war es bei landesweiten Protesten gegen die hohen Lebenshaltungskosten ​zu Strassenschlachten und Plünderungen gekommen. Für diesen Samstag haben Studentenverbände und ​Gruppen der «Gelbwesten»-Bewegung zu neuen Demonstrationen aufgerufen. Hinzu kommt ​eine Haushaltskrise: Die Rendite für französische Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit stieg diese Woche über die Marke ‌von fünf Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 24 Jahren. Hintergrund ist der Versuch einer geschwächten Regierung, einen Etat durch das Parlament zu bringen und ​das ​hohe Defizit zu senken. Die Unsicherheit ⁠vor einer hart umkämpften Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr ​belastet zusätzlich.