Die Daten erhöhten die Wahrscheinlichkeit, dass Frankreich im laufenden vierten Quartal ​in eine ​technische Rezession rutsche - das Bruttoinlandsprodukt also ⁠das zweite Mal in Folge sinke, sagte Ökonom Joe ​Hayes von S&P ⁠Global Market Intelligence. Im Sommerquartal von Juli bis September war die nach Deutschland zweitgrösste ‌Volkswirtschaft der Euro-Zone bereits um 0,1 Prozent geschrumpft. «In den vergangenen Monaten hat sich das Geschäftsklima zudem rapide verschlechtert», sagte Hayes. Dies liege auch ‌daran, dass altbekannte Probleme – etwa Sorgen um die französische Haushaltslage – ​vor den Präsidentschaftswahlen im Frühjahr 2027 wieder stärker in den Fokus rückten.