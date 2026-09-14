Zum ‌ersten Mal stellt Cheplapharm künftig auch Medikamente selbst ‌her: Das Unternehmen aus Vorpommern ​übernimmt die drei Fabriken in Ungarn, Singapur und Frankreich, in denen Lovenox produziert wird, mit zusammen 565 Mitarbeitern. Cheplapharm beschäftigt selbst 800 Mitarbeiter und hatte die Arzneimittel-Produktion bisher stets an Dienstleister vergeben. Sanofi und Cheplapharm arbeiten bereits seit ‌2014 zusammen, eine Beteiligung gab es bisher aber nicht.