Einhaltung der Klauseln laut Experten fraglich

«Es bleibt abzuwarten, was diese Verpflichtungen in der Praxis konkret bewirken», sagte Thierry Theurillat, Professor an der Hochschule für Wirtschaft in Neuenburg am Swiss Eurasian Institute of Mangement (SEIM), auf Anfrage von Keystone-SDA. «Derzeit lässt sich vor Ort feststellen, dass in Bezug auf Umweltverschmutzung und Arbeitsbedingungen noch enorm viel zu tun ist. Man kann sich daher fragen, wer die Einhaltung dieser Klauseln sicherstellen wird», so Theurillat weiter.