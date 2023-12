Freitag ist in 55 Prozent der Unternehmen der häufigste Tag für das Arbeiten von Zuhause aus, gefolgt vom Montag mit 35 Prozent, wie das Ifo-Institut zu seiner Umfrage unter mehr als 9000 Unternehmen mitteilte. "Dagegen sind Dienstag, Mittwoch und Donnerstag meistens Präsenztage auch für Beschäftigte, die teilweise zu Hause arbeiten", sagte Ifo-Forscher Simon Krause. Dieses Muster zeigt sich in allen Wirtschaftszweigen und bei kleineren, mittleren wie grösseren Firmen, wenn auch auf unterschiedlichem Niveau. "Insbesondere an Freitagen stehen in Unternehmen mit hoher Homeoffice-Quote zahlreiche Büros leer", fügte Krause hinzu.