Der Aufsichtsrat habe einstimmig beschlossen, Shervin Korangy mit Wirkung zum 12. Oktober zum neuen Konzernchef zu bestellen. Sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft habe Korangy niedergelegt.
Der 51-Jährige war zuletzt Vorstandschef des US-Augenheilkunde-Spezialisten BVI Medical und sitzt seit 2023 im Aufsichtsrat von FMC. FMC stehe an einem Wendepunkt, sagte Aufsichtsratschef Michael Sen, Vorstandschef des Grossaktionärs Fresenius. «Die Ziele der Transformation der vergangenen Jahre sind weitgehend erfüllt. In der nächsten Wachstumsphase wird das Unternehmen von einem anderen Führungsprofil profitieren», begründete er den Wechsel.
Die Aktie verlor nach der Mitteilung bis zu 4,5 Prozent.
(AWP/Reuters)