Der 51-Jährige war zuletzt ​Vorstandschef des US-Augenheilkunde-Spezialisten BVI Medical ​und sitzt seit 2023 im ​Aufsichtsrat von FMC. FMC stehe an ‌einem Wendepunkt, sagte Aufsichtsratschef Michael Sen, Vorstandschef des Grossaktionärs Fresenius. «Die Ziele der Transformation der vergangenen ​Jahre ​sind weitgehend ⁠erfüllt. In der nächsten Wachstumsphase ​wird das Unternehmen ⁠von einem anderen Führungsprofil profitieren», begründete ‌er den Wechsel.