Die langjährige Vorstandsvorsitzende Helen Giza wird zum Ablauf des 11. Oktober aus dem Unternehmen ausscheiden, teilte Fresenius Medical Care (FMC) am Mittwoch in Bad Homburg mit. Nähere Details nannte der Dax-Konzern nicht.

Der Aufsichtsrat habe einstimmig beschlossen, Shervin Korangy mit Wirkung zum 12. Oktober zum neuen Konzernchef zu bestellen. Sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft habe Korangy niedergelegt.

Der 51-Jährige war zuletzt ​Vorstandschef des US-Augenheilkunde-Spezialisten BVI Medical ​und sitzt seit 2023 im ​Aufsichtsrat von FMC. FMC stehe an ‌einem Wendepunkt, sagte Aufsichtsratschef Michael Sen, Vorstandschef des Grossaktionärs Fresenius. «Die Ziele der Transformation der vergangenen ​Jahre ​sind weitgehend ⁠erfüllt. In der nächsten Wachstumsphase ​wird das Unternehmen ⁠von einem anderen Führungsprofil profitieren», begründete ‌er den Wechsel. 

Die Aktie verlor nach der Mitteilung bis zu 4,5 Prozent.

(AWP/Reuters)