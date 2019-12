Fressen und Gefressen werden: Die Konsolidierung in der Autobranche

Nach wochenlangen Verhandlungen haben der französische Autokonzern PSA und Fiat Chrysler ihre Mega-Fusion beschlossen. Die Branche steht unter einem enormen Druck, und der Schulterschluss der Massen-Hersteller ist deshalb kein Zufall. Autobauer müssen Milliarden in autonome Autos und Elektromobilität investieren. Ein Überblick über die Konsolisierung in der Branche in den letzten Jahrzehnten.

Dezember 2019 - Fiat Chrysler und PSA einigen sich auf eine Fusion, die binnen zwölf bis 15 Monaten besiegelt werden soll.

Oktober 2019 - Fiat Chrysler und PSA bestätigen Gespräche über eine eine Fusion zum viertgrößten Autohersteller der Welt.

Mai/Juni 2019 - Fiat Chrysler plant einen 35 Milliarden Dollar schweren Zusammenschluss mit Renault, zieht den Vorschlag aber nach einer Intervention der französischen Regierung zurück.

Oktober 2018 - Volkswagen erklärt seine Bereitschaft zu einer Vertiefung der Partnerschaft mit Ford im Bereich elektrischer und selbstfahrender Autos.

Februar 2018 - Geely-Chef Li Shufu hat sich nach eigenen Angaben mit 9,69 Prozent bei Daimler eingekauft.

August 2017 - General Motors verkauft seine europäischen Marken Opel und Vauxhall für 2,2 Milliarden Euro an PSA.

Mai 2016 - Nissan kauft für umgerechnet 2,2 Milliarden Dollar einen 34-prozentigen Anteil an Mitsubishi Motors.

Januar 2014 - Fiat erhöht mit einer 4,35 Milliarden Dollar schweren Transaktion seinen Anteil an Chrysler um 41,46 Prozent.

Juli 2012 - Volkswagen integriert den Sportwagenbauer Porsche, nachdem Porsche in den Jahren zuvor vergeblich versucht hatte, Volkswagen zu übernehmen.

März 2010 - Geely kauft für 1,8 Milliarden Dollar den Autohersteller Volvo von Ford.

2008 - Der indische Tata-Konzern kauft Jaguar and Land Rover für 2,3 Milliarden Dollar von Ford.

2007 - Daimler verkauft einen 80-prozentigen Anteil an Chrysler für 5,5 Milliarden Euro an den Finanzinvestor Cerberus.

1999 - Renault and Nissan vereinbaren eine Überkreuzbeteiligung.

1998 - Die Volkswagen-Tochter Audi kauft den italienischen Sportwagenbauer Lamborghini.

1998 - Volkswagen kauft Bentley und Bugatti.

1998 - Daimler-Benz übernimmt Chrysler für 36 Milliarden Dollar.

1990 - Volkswagen kauft den tschechischen Hersteller Skoda.

1986 - Volkswagen kauft einen Mehrheitsanteil an dem spanischen Hersteller Seat.

(Reuters/AWP)