Als Hauptgrund für den Umsatzschwund ‌auf 460,5 (Vorjahr: 526) Millionen Euro nannte das Management deutlich geringere Einnahmen aus der TV-Vermarktung. Der BVB hatte in ​der Königsklasse nur das Achtelfinale erreicht, während ​zuvor der Sprung ins Viertelfinale ​gelang. Positiv entwickelten sich dagegen erneut die Werbeerlöse. Ein ‌dickes Plus bei den Spielerverkäufen verhinderte zudem Schlimmeres: Das Ergebnis aus Transfergeschäften stieg auf 59,3 (37,8) Millionen Euro. Zudem konnte ​der ​Fussballverein die Personalkosten ⁠leicht senken.