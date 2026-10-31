Individualdepot

Eltern können für ihr Kind einen zertifizierten Standarddepot-Vertrag bei einem privaten Anbieter abschliessen. Auf dieses Depot, das auf den Namen des Kindes läuft, ‌überweist der Staat den monatlichen Betrag von zehn Euro. Bis zur Volljährigkeit dürfen für diesen Vertrag keine Abschluss- und Vertriebskosten anfallen. Der Finanzausschuss hat diese Regelung ausgeweitet: Für den auf staatlicher Förderung und den daraus erzielten Erträgen beruhenden Teil des Depots gilt das Verbot solcher Kosten nun bis zum Beginn der Auszahlungsphase. Private Zusatzeinzahlungen, etwa durch Eltern oder Grosseltern, sind bis zu 6840 ​Euro pro Jahr möglich.