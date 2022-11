"Die Gläubiger haben nur einen Bruchteil der digitalen Vermögenswerte der FTX Group ausfindig gemacht und gesichert, von denen sie hoffen, sie in diesen Chapter-11-Fällen zurückzuerhalten", erklärte John J. Ray III, der neue Chief Executive Officer der Gruppe, in einer eidesstattlichen Erklärung, die am Donnerstag beim Konkursgericht eingereicht wurde. Bisher wurden etwa 740 Millionen Dollar an Kryptowährung in Cold Wallets gesichert.