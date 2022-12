"Inhaber von Kryptowährungen sind besonders anfällig für Betrug und Diebstahl", hiess es in einem Schreiben an Richter John Dorsey, das in der Nacht auf Donnerstag eingereicht wurde. Grund sei, dass Krypto-Ströme schwerer zu verfolgen seien und es "weniger Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Vermögenswerte" gebe.