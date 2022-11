Einem früheren Reuters-Bericht zufolge wurden etwa zehn Milliarden Dollar an Kundengeldern von FTX zu Bankman-Frieds Brokerfirma Alameda transferiert. Mindestens eine Milliarde davon sei verschwunden. Ein Teil des Geldes sei dafür verwendet worden, um Verluste im Zusammenhang mit dem Kurskollaps der Kryptowährung TerraUSD und der Pleite der Kryptobank Voyager Digital auszugleichen. Als Bankman-Fried seinem Management das Bilanzloch enthüllte, habe dieses geschockt reagiert, sagten die Insider. In Präsentationen für Investoren tauchen zudem dieselben Vermögenswerte sowohl in der Bilanz von FTX als auch von Alameda auf, obwohl die Unternehmen angeblich unabhängig voneinander sind.