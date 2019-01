Mit sofortiger Wirkung wird Régis Burger als Head Middle East mit Sitz in Dubai und Alain Ucari als Head Africa & Turkey mit Sitz in Zürich und Monaco ernannt. Beide berichten an Rémy Bersier, den Leiter der Emerging Markets.

Wie Julius Bär am Freitag mitteilt, werden damit zwei eigene Unterregionen für das Segment "Middle East, Africa and Turkey" geschaffen. Ziel sei es, die Kunden besser zu bedienen und die jeweiligen Beziehungen in diesen unterschiedlichen Märkten gezielter auszubauen.

Anfang der Woche hatte der Vermögensverwalter die Nachfolge an der Spitze des Verwaltungsrates geregelt. Neuer VR-Präsident soll Romeo Lacher werden, Verwaltungsratspräsident der Börsenbetreiberin SIX.

(AWP)