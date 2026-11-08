Ein stolzer Betrag, der das Portemonnaie von Stern dennoch kaum schmerzt. Der Genfer führt das Schweizer Traditionshaus seit 2009 in vierter Generation. Das zahlt sich aus: «Bilanz» schätzte das Familienvermögen zuletzt auf 6,5 Milliarden Franken. Das neue Bijou macht davon nicht einmal ein Prozent aus – und bietet dafür zwei Gebäude mit über 500 Quadratmetern Wohnfläche auf einer Parzelle von mehr als 5600 Quadratmetern.