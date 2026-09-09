2) Software

Laut Vates bleibt die Turnaround-Story von Unity Software auf dem Radar der Top-Investoren: «Nachdem das Unternehmen im vergangenen Quartal bereits auffällig war, steht nun weiterhin die operative Verbesserung im Mittelpunkt.» Im zweiten Quartal verzeichnete der Spezialist für Spiele- und 3D-Entwicklung einen Umsatzwachstum von 24 Prozent. Nun stellt Unity ein Wachstum von 24 Prozent in Aussicht.