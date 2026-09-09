Vermögensverwalter mit mehr als 100 Millionen US-Dollar in US-Aktien müssen innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende bei der US-Börsenaufsicht ein sogenanntes 13F-Formular einreichen, in dem ihre Beteiligungen an US-Börsen gehandelten Aktien offengelegt werden. Es ist jeweils ein «gefundenes Fressen» für Privatanleger, die damit Einblicke in die Portfolios von Grossinvestoren erhalten.
Der deutsche Vermögensverwalter Vates Invest hat die 13F-Daten des zweiten Quartals 2026 genauer angeschaut und schliesst daraus einige Erkenntnisse. In fast jedem institutionellen Portfolio sind die grossen KI-Gewinner mittlerweile vorhanden.
Doch die professionellen Investoren suchen zunehmend Chancen in Segmenten, die der Markt zuvor mit besonderer Skepsis betrachtet hat. «Auffällig ist dabei vor allem das anhaltende Interesse an Software und Healthcare-Aktien», so die Schlussfolgerung in einer Mitteilung von Vates. In den verschiedenen Branchen gibt es interessante Erkenntnisse für Anleger.
1) Künstliche Intelligenz
Vor nicht langer Zeit hatte man befürchtet, dass Künstliche Intelligenz ganze SaaS-Unternehmen unter Druck setzt. Als Folge gab es teils heftige Kursverluste und schrumpfende Bewertungen.
Mittlerweile hat sich der Blick laut dem Vates-Analysten Komoss verändert: «Die entscheidende Frage lautet nicht mehr: ‹Wird KI Software zerstören?›, sondern vielmehr: ‹Welche Unternehmen können KI in besseres Wachstum, höhere Margen und stärkere Produkte übersetzen?›» An dieser scheint das Interesse der institutionellen Anleger wieder zu steigen.
2) Software
Laut Vates bleibt die Turnaround-Story von Unity Software auf dem Radar der Top-Investoren: «Nachdem das Unternehmen im vergangenen Quartal bereits auffällig war, steht nun weiterhin die operative Verbesserung im Mittelpunkt.» Im zweiten Quartal verzeichnete der Spezialist für Spiele- und 3D-Entwicklung einen Umsatzwachstum von 24 Prozent. Nun stellt Unity ein Wachstum von 24 Prozent in Aussicht.
Snowflake zeigt strukturelles Wachstum und eine deutlich angehobene Umsatz- und Ergebnisprognose. «Die Datenplattform profitiert von der zunehmenden Bedeutung grosser Datenmengen und von der Frage, wie Unternehmen ihre Daten künftig für KI-Anwendungen nutzbar machen», ordnet der Experte ein. Laut ihm stempeln die institutionellen Investoren nicht mehr eine Branche pauschal ab, sondern sie wieder vermehrt zwischen schwachen und starken Geschäftsmodellen.
3) Gesundheitswesen
«Noch breiter und zugleich heterogener präsentiert sich der Gesundheitssektor. Healthcare ist eben kein einheitlicher Block», so die Schlussforlgerung von Vates. Klassische Value-Aktien mit stabilem Cashflow auf hoch bewertete Wachstumsunternehmen sowie defensive Dienstleister auf innovative Diagnostik-Spezialisten.
Trotz zahlreicher Käufe im Gesundheitsbereich, welche die 13F-Daten zeigen, gibt es im grössten Subsegment – den Pharmaaktien – kein vergleichbares Kaufinteresse. «Die Investoren setzen offenbar nicht auf den gesamten Sektor, sondern sehr gezielt auf einzelne Wertschöpfungsbereiche», so Vates.
4) Versicherungen
Ein Blick auf die Assekuranz zeige, dass die Krankenversicherer in diesem Bereich weiterhin im Fokus stehen. Im ersten Quartal tätigten professionelle Anleger Käufe bei UnitedHealth und Humana. Die Aktien der beiden Unternehmen bleiben auch im zweiten Quartal gefragt. Bei UnitedHealth zeigten die Q2-Daten eine breite institutionelle Präsenz und zahlreiche Aufstockungen.
«Das Muster ist bekannt: Politischer und regulatorischer Gegenwind sorgt für Unsicherheit, die Kurse geraten unter Druck, während die langfristigen Eigenschaften der Geschäftsmodelle bestehen bleiben», heisst es in der Mitteilung.
5) Diagnostik und Pflege
Noch interessanter ist die Breite laut Vates innerhalb von Healthcare: «Sotera Health und Natera stehen für zwei sehr unterschiedliche Investmentthemen im Bereich Analyse und Diagnostik.» Sotera ist ein Dienstleister für Sterilisation von Medizintechnik und Laboranalysen.
Bei Sotera setzen Profi-Investoren auf ein margenstarkes, defensives Geschäftsmodell mit hohen Eintrittsbarrieren. Natera hingegen bleibe eine Wette auf das strukturelle Wachstum der Präzisionsmedizin. Das Unternehmen ist Pionier für zellfreie DNA-Tests und genetische Diagnostik.
Mit Brookdale Senior Living rücken die Top-Investoren in den neuen Bereich Pflegeeinrichtungen: «Dass institutionelle Investoren gerade in einem so unterschiedlichen Feld gleichzeitig aktiv werden, unterstreicht die selektive Herangehensweise.»
Fazit
Laut Vates zeigen die neuen 13F-Daten ein klares Bild: «Top-Investoren kaufen nicht einfach blind Software oder Healthcare. Sie suchen gezielt nach Unternehmen, bei denen sich operative Entwicklungen verbessern, strukturelles Wachstum unterschätzt wird oder der Markt kurzfristige Risiken möglicherweise überzeichnet.»
Der rote Faden laut dem Experten: «Keine pauschale Flucht in einen Sektor – sondern gezielte Wetten auf unterschätzte operative Stärke.»
(cash)