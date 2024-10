Rahul Sahgal (*1977) ist seit August CEO der Swiss-American Chamber of Commerce, die rund 1500 Mitglieder vertritt. Zuvor war er stellvertretender Leiter der Steuerabteilung im Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) und vertrat die Schweiz als Diplomat im Ausland. Zwischen 2017 und 2021 war er in der Botschaft in Washington, D.C., stationiert. Davor war er zehn Jahre lang in der Privatwirtschaft tätig.