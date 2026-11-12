Es sei aber auch ein Szenario erörtert worden, bei dem sich die Bekanntgabe bis Anfang 2027 verzögern könnte, berichtete die Agentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Musk hatte das Vorhaben im Oktober als «gute Idee» bezeichnet.
Es würde seine Ambitionen in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI), Robotik, Elektrofahrzeuge und Luft- und Raumfahrt unter einem Dach vereinen. Entstehen könnte ein Konzern mit einem Börsenwert von rund 3,5 Billionen Dollar. SpaceX und Tesla waren am Donnerstag für eine Stellungnahme zu dem Bericht zunächst nicht erreichbar.
Musk hatte im Oktober gesagt, es seien Sonderausschüsse gebildet worden, um eine mögliche Fusion zu prüfen. Da er selbst in einem Interessenkonflikt stehe, könne er an den Gesprächen der aus unabhängigen Direktoren bestehenden Gremien nicht teilnehmen. Die Ausschüsse seien auf Wunsch der Aktionäre eingerichtet worden, die einem Geschäft letztlich zustimmen müssten. Es sei jedoch verfrüht, von einer Fusion auszugehen. Die Ausschüsse hätten sich noch nicht auf die Bedingungen einer Transaktion geeinigt und würden das möglicherweise auch nie tun.
Ein Insider hatte im Oktober gesagt, die Gespräche in den Wochen zuvor begonnen und könnten in einer Übernahme von Tesla durch SpaceX münden. Musk ist der reichste Mensch der Welt und besitzt knapp ein Fünftel von Tesla sowie knapp die Hälfte von SpaceX. Analysten zufolge würde ihm eine Fusion die Kontrolle über das kombinierte Unternehmen sichern.
(Reuters)