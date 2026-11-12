Musk hatte im Oktober gesagt, es seien Sonderausschüsse gebildet worden, um ​eine mögliche Fusion zu prüfen. Da er selbst in ​einem Interessenkonflikt stehe, könne er an ​den Gesprächen der aus unabhängigen Direktoren bestehenden Gremien nicht teilnehmen. Die Ausschüsse seien auf ‌Wunsch der Aktionäre eingerichtet worden, die einem Geschäft letztlich zustimmen müssten. Es sei jedoch verfrüht, von einer Fusion auszugehen. Die Ausschüsse hätten sich noch nicht ​auf ​die Bedingungen einer Transaktion geeinigt und ⁠würden das möglicherweise auch nie tun.