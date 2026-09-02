Europäische Vertreter stimmten zwar zu, dass China eine Hauptursache für wirtschaftliche Ungleichgewichte sei, übten jedoch ​auch ​Kritik an den USA. Der ⁠deutsche Finanzminister Lars Klingbeil wies darauf hin, ​dass der von den ⁠USA und Israel geführte Krieg im Iran sowie die anhaltenden US-Zollstreitigkeiten die ‌Weltwirtschaft erheblich belasteten. «Unsicherheit ist Gift für wirtschaftliches Wachstum», sagte Klingbeil. Die europäischen Länder zeigten sich zudem bestürzt darüber, dass ‌der russische Vertreter zum ersten Mal seit ​dem Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 wieder an dem Forum teilnahm.